General Simić poslao poruku Ljupki Stević

Ljupka Stević ispričala je da ju je general Dragiša Simić, kome je prije više od mjesec dana razlupala dva automobila, kontaktirao i slao joj poruke.

"Mene zastupa advokat koji je naš zajednički prijatelj, pa me je Dragiša preko poruke pitao da li sam se čula sa advokatom i da li je sve u redu. Rekla sam mu da jeste i da nema potrebe da brine. Kada mi je poslao poruku, nisam ništa osjetila", rekla je za Informer Ljupka Stević, koja je sa Dragišom Simićem, kako je ranije navela, bila u vezi deset godina.

"Slao mi je poruke, ali ja više ne želim kontakt sa njim. Želim da nastavim život i budem srećna. Posvetila sam se karijeri", dodala je ona.

Pjevačici je istakla zabrana prilaska Dragiši Simiću, koja joj je određena nakon skandala.

"Nemam potrebu da se vidim sa Dragišom. Ne mogu da mu oprostim sve ovo što se desilo. On je znao da sam ja samo njega imala i izdao me je. Pustio me je niz vodu iako sam mu se potpuno posvetila. Niko mi ne prilazi, nemam udvarače, nigdje se ne krećem, tako da i nema ko da mi priđe. Ne razmišljam o momcima trenutno", rekla je Ljupka za pomenuti list.