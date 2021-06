Ganter iz serije "Prijatelji" o borbi sa karcinomom: Mutirao je u vrijeme pandemije

Glumac iz serije "Prijatelji" Džejms Majkl Tajler, koji je glumio Gantera u hit seriji, otkrio je da se bori sa rakom prostate u 4. fazi.

Naime, 59-godišnjak je za "NBC's Today" u ponedjeljak rekao da mu je rak dijagnostifikovan još 2018. godine, ali se od tada proširio na druge dijelove tijela, uključujući kosti i kičmu.

Tajler, koji se pojavio u svih 10 sezona "Prijatelja" kao konobar kafića "Central Park", rekao je da mu je agresivni rak paralizovao donji dio tijela.

- Dijagnostikovan mi je rak prostate koji se proširio na kosti - rekao je Tajler.

- S tom dijagnozom se bavim skoro posljednje tri godine... To je 4. stadijum, odnosno kasni stadijum raka. Pa na kraju, znate, vjerovatno će me to stići - rekao je on.

Tajler je rekao da su ljekari bili optimistični kada mu je prvi put dijagnostikovana bolest, ali je rak počeo da "mutira" na početku pandemije COVID-19.

- Propustio sam da odem na test, što nije bilo dobro - rekao je Tajler.

- Dakle, rak je mutirao u vrijeme pandemije i tako je napredovao - rekao je on.

Glumac je trenutno na hemioterapiji i rekao je da ga je bolest spriječila da se lično pojavi na "Friends: The Reunion" snimanju okupljanja glumaca poznate serije, koji je emitovan prošlog mjeseca na HBO-u. Umjesto toga pojavio se preko aplikacije "Zoom".

- Želio sam da budem dio toga i na početku je trebalo da budem na sceni, sa njima, i da učestvujem u svim svečanostima - rekao je on.

- Bilo je gorko, iskreno. Bio sam veoma srećan što sam uključen. Moja je odluka bila da ne budem dio toga fizički i pojavim se na "Zoom-u", jer nisam želio da spuštam atmosferu. Nisam želio da budem kao: "Oh, i usput, Ganter ima rak" - rekao je on.

Tajler je rekao da su mnogi od njegovih bivših kolega, kao i producenti emisije, svjesni toga da se bori sa rakom. On je rekao da njegov rak nije otkriven rano, već tek tokom rutinske kontrole prije tri godine.

- Mnogi muškarci, ako otkriju bolest rano, lako je mogu i izliječiti - rekao je Tajler.

- Ne želim da ljudi moraju da prolaze kroz ono što sam ja prolazio. Ovo nije lak proces. Cilj mi je prošle godine bio da vidim svoj 59. rođendan. Postigao sam to 28. maja. Cilj mi je sada da pomognem da se spase bar jedan život javljanjem ovih veijsti. To je moj jedini razlog što izlazim ovako javno, da obavjestim i osvijestim ljude. To je moja nova uloga - zaključio je on.

