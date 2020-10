Fotografije vrijedne para: Balašević i Čorba dok su svirali zajedno, danas se ne podnose

Povremena prepucavanja i vrijeđanja kroz medije između Đorđa Balaševića i Bore Đorđevića mnogi nazivaju "tihim ratom" između ove dvojice velikana, ali ono što malo ljudi zna jeste da su nekada svirali zajedno.

Bora Čorba je svirao u akustičarskom bendu Suncokret. Međutim, saradnja nije pretjerano dugo trajala. Bora je htio da svira pravi rok, a ne da bude uz akustičnu gitaru. Kap koja je prelila čašu bila je pjesma "Lutka sa naslovne strane" koju su članovi benda odbili da pjevaju, među kojima je bila i poznata glumica Gorica Popović. Bora ljut napušta bend i na nagovor prijatelja odlazi u bend Rani mraz.

Bend je osnovao Đorđe Balašević, tada već proslavljen vojvođanski kantautor. Uveliko su se pjevale njegove pjesme, "Moja prva ljubav" i jugoslovenska "himna" Računajte na nas.

Saradnja u bendu je bila podijeljena, ali prema riječima Bore, Đole je uporno tjerao svoje. Na nastupima on bi se najviše zadržao na bini, a Đorđević je bio uskraćen izvođenja svojih pjesama. Ista tačka pucanja kod Bore Đorđevića ponavlja se 1978. godine. Snimaju se dva hita, Oprosti mi Katrin i Život je more. Bora ponovo insistira, ali i Balašević odbija pjesmu "Lutka sa naslovne strane".

Revoltiran, Bora napušta bend i osniva Riblju Čorbu. Nakon toga sve je manje više poznato.

Nakon toga počinju njihova neprestana prozivanja. Potpuno suprotne strane zauzeli su tokom ratnih devedesetih. Balaševićeva izjava da govori iskrivljenom verzijom hrvatskog jezika bila je dovoljan povod da ga Đorđević izvrijeđa, dok mu Balašević nije ostao dužan.

"Moj nekadašnji kolega iz benda za Novu godinu nastupa kao predgrupa Aci Lukasu", poručivao je Balašević jasno aludirajući na Čorbu.

Ipak, Đorđević nije krio poštovanje prema onom što Đole radi. Jednom prilikom je izjavio:

"Privatno ga ne cijenim mnogo, ali ne mogu da mu uskratim talenat. Ne talenat, nego sjajan autor. Jedan od rijetkih pjesnika koji može da me iznenadi. Govorim o Đorđu Balaševiću. Na potpuno smo suprotnim stranama, ne cijenim ga kao čovjeka ali poštujem njegov rad. Bilo bi idiotski sa moje strane reći da njegove pjesme ne valjaju, kad su njegove pjesme odlične".

To ga nije sprečavalo da u novoj zbirci pjesma napiše "Ne smem po njima da uriniram jer me oni neizmerno vole, u suprotnom draži će im biti Đole. A on od svoje Olivere niti piša, niti sere".

Sa druge strane, Balašević ga je napadao da zaboravlja stihove svojih pjesama i da na rukama piše riječi.