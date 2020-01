Folk pjevaču gost razbio flašu o glavu

Pjevački posao umije da bude veoma opasan, u šta se nedavno uvjerio Deni Boneštaj, kome je agresivni gost na jednom nastupu razbio flašu o glavu.

Sve se, kaže Deni, odigralo zbog toga što je odbio da siđe s bine i dođe do stola da mu otpjeva pjesmu.

"Dok sam nastupao, muškarac mi je prišao i zahtjevao da dođem do njegovog stola. Objasnio sam mu da to tako ne funkcioniše, te da želim da mu ispunim muzičku želju i otpjevam pjesmu koju traži, ali s bine. Kada sam mu to rekao, postao je agresivan, uporan u tome da me odvede do njegovog stola. Kada sam shvatio da će biti samo gore, dao sam mikrofon klavijaturisti i krenuo ka toaletu da bih se sklonio od neprijatne situacije i tog čovjeka", rekao je Deni.

"Čim sam napravio dva koraka, osjetio sam udarac flašom u potiljak. Kako sam se okrenuo, on me je opet udario, ali na drugu stranu. Tu imam hematom. Gosti su skočili i sklonili ga od mene, a on je i dalje divljao i vrijeđao. Počela je krv da lipti i prijatelj mi je stavio salvete na ranu i odvezao me u Urgentni. Tamo su me ušili, imam 12 kopči na glavi", ispričao je pjevač, koji je podnio prijavu protiv nasilnika.

"Ne možete da zamislite kome nisam pjevao. Mnogim opasnim ljudima sam pjevao i nikada se ništa nije dogodilo. Ovo je strašno i nedopustivo. Zbog ovog sam prinuđen da odložim sve nastupe koji su bili ugovoreni i samim tim sam na gubitku, a plus treba pobijediti strah da se tako nešto više ne dogodi", poručuje Deni.