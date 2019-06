Darko Lazić i njegova vjerenica Marina Gagić prije dva dana dobili su sina Alekseja, a iste večeri pjevač je proslavio rođenje nasljednika i za to nije žalio novca.

Pored toga što je i sam pjevao na proslavi, Darko je čitave večeri naručivao pjesme i častio kolege, a za to je izdvojio oko 10.000 evra, piše “Kurir”.

– Bio je najveseliji, što je normalno. Mikrofon nije ispuštao iz ruku, ali je za svaku pjesmu kolegama davao od 50 do 200 evra i čini mi se da je muzičare okitio sa oko 10.000 evra. Pjevao je pjesme Šabana, Sinana, Ljube Aličića, Kukija, Tozovca, Miroslava Ilića. I pored toga što je pjevao, on je za svaku pjesmu častio pjevače i svirače – ispričao je izvor pomenutog lista.

Popularni pjevač je u rodnoj kući u Brestaču okupio porodicu, prijatelje i kolege sa kojima je lumpovao do zore.

-Vjerujte da je to bilo veselje za pamćenje. Čim se Marina porodila, Darko je odmah organizovao muziku, a njegov brat i otac su postavili bijeli šator ispred porodične kuće i naravno iće i piće kojeg je bilo u izobilju. Harmonika i violina su zagrmele već u četiri sata poslije podne i do zore su muzičari svirali. To ne mogu da vam opišem kako je bilo lijepo. Među prvima je stigla pjevačica Ivana Šašić, koja je uzela mikrofon i zapjevela hit "Rodio se sin, mali gospodin". Darku su od sreće krenule suze radosnice. I baka Branka i deda Milan, kao i Marinini roditelji su od sreće pustli suzu - priča izvor Kurira koji se zadesio na licu mjesta.