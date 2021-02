Evo kako danas izgleda Jagodinka Simonović iz "Varljivog ljeta"

Glumica Dragana Varagić, najpoznatija po ulozi zanosne Jagodinke Simonović u filmu "Varljivo ljeto 68" je jutros gostovala u Jutarnjem programu na Prvoj TV, gdje je govorila o svom životu u Kanadi, novim projektima, ali i ispovijesti glumica o seksualnom zlostavljanju od strane Miroslava Mike Aleksića.

Ona već dugo živi i radi u Kanadi, a trenutno u Srbiji radi na seriji "12 riječi".

U jednom trenutku je voditelj tražio od Dragane da skine masku, kako bi mogao da joj vidi lice, što je čuvena Jagodinka prihvatila, ali sa oprezom.

- Ja sam profesor i ovo je moja potreba da budem zaštićena, ali i da vas da štitim - naglasila je glumica, što nije omelo Čukanovića koji je rekao da je vakcinisan.

Na pitanje da li joj smeta što se svi vraćaju na Jagodinku i na čuvenu scenu iz filma "Varljivo ljeto 68", ona je rekla da je bila šokirana.

- Nije me bilo ovdje 20 godina, i nekako sam bila šokirana kada sam čula za to. Moja reakcija je bila pustite me da odrastem, pustite me da postanem profesor.