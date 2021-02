Filmaš Zek Snajder objavio je na Instagramu fotografije novog Džokera. Glumiće ga Džered Leto, kao i u "Odredu otpisanih" Dejvida Ajera, ali izostaće zelena zalizana kosa i tetovaže po licu.

Podsjetimo, Snajder je odstupio s rediteljskog mjesta pri snimanju "Justice Leaguea" 2017. godine zbog svađe s vodstvom "Warner Brosa", a sad mu je HBO Max dao priliku da napravi svoju verziju tog filma koja će svjetlo dana ugledati 18. marta.

Prema objavljenim fotkama Džoker će imati dugu masnu kosu, prepoznatljivo bijelo lice i šminku oko usta i očiju, ali i gumene rukavice i bijelu halju koja je svakako novitet.

- Fora te scene s Džokerom je ta što će on direktno Betmenu pričati o Betmenu. Džoker analizira Betmena, ko je on i što je on, a i Džoker Džereta Leta i Betmen Bena Afleka nikad se nisu sreli, što je nepravda koju ću ispraviti - rekao je Snajder za "Vanity Fair".