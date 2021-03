Eva Ras: Zbog nacionalne penzije planirala sam da se ubijem

Glumica Eva Ras poznata je po brojnim i zapaženim ulogama. Ipak posljednjih godina često se od nje može čuti da više nema volje za životom…

Ova osamdesetogodišnja čuvena glumica odgovarala je na brojna pitanja koja se tiču njenog poslovnog i privatnog života, a priznala je i da je svojevremeno htjela da sebi oduzme život.

– Ja se zovem Eva Marija Balaša Vagner Stević Ras”, rekla je Eva za Blic svoje puno ime, pa otkrila da li je dobijala nepristojne ponude od strane kolega iz filmske industrije.

– To nude i sada kad imam 80 godina, neke budale jure i babe. Svako ima pravo da vam traži, a vi imate pravo da ne date.

Eva je otkrila i da li je bila sa nekim muškarcem nakon smrti svog supruga.

– Tačno je da nisam imala muškarca nakon njegove smrti, jer sam ga jako voljela i nisam htjela da bacam sijenku na tu veliku ljubav koju sam imala. Nisam imala obraza ni Bogu da se obratim i da kažem: ”Daj mi opet tako divnog čovjeka kao što je on bio”. Da je Bog htio da ja imam tako divnog čovjeka kao što je on bio, onda on ne bi uzeo Rasa… I tako sam ja stavila taj čuveni katanac.

Slavna glumica otkrila je i da li je istina da je pokušavala da sebi oduzme život.

– Više puta sam pokušala da izvršim samoubistvo. Prije 10, 11 godina kad su se pojavile nacionalne penzije, bilo me je silno sramota da sam ja potpisala molbu da mi daju nacionalnu penziju. Sramota me je bilo da konkurišem i da ne dobijem nacionalnu penziju i onda sam krenula na Brankov most da izvršim samoubistvo.