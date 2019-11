Estrada uz starog vuka: Bori Drljači nakon operacije raka riječi podrške

Pevaču Bori Drljači (78) otkriven je karcinom debelog creva, nakon čega je u četvrtak 7. novembra, u ranim jutarnjim časovima operisan.

Nakon intervencije Bora je zadržan na daljem liječenju na odeljenju, a njegova prijateljica i kolegnica Zorica Marković nije znala da je njen prijatelj u bolnici. Kada je čula da je Bora operisan, pjevačica nije mogla da dođe sebi od šoka.

- Nisam čula, šta je bilo je*ote!? Jako mi je žao, prvi put čujem to, Bora je ljudina, jak je, nadam se uz Božiju pomoć, da će to prevazići. Žao mi je svakog ko doživi, ja sam išla pod nož i znam kako je to teško - rekla je Zorica.

- Bio sam na snimanju emisije na jednoj televiziji i nakon snimanje nazvao sam Boru, sa kojim se inače često čujem jer smo baš dobri. On mi se javio i rekao da je u bolnici, da je došao na redovnu kontrolu, ali da su mu rekli da moraju da ga zadrže zbog dalje ispitivanja jer rezulteti nisu bili baš najbolji. Nakon toga zvala me je i koleginica i naša dobra prijateljica Milena Plavšić koja je otišla juče da ga poseti i saznala da naš drug Bora boluje od karcinoma debelog creva. Eto toliko znam, moraću danas da odem u posetu i da vidim kako je i šta više da kažem jako mi žao mog dobrog prijatelja - rekao nam je Era prije nekoliko dana.

