Enrike Iglesijas pleše i pjeva sa kćerkom

Kćerka pjevača Enrikea Iglesiasa naslijedila je očev talent za muziku.

To je dokazala tako što je zaplesala sa njim uz popularni dječiji hit "The Wheels on the Bus".

Lusi koja ima samo 21 mjesec plesala je pored oca, a on je presladak razigrani snimak podijelio sa svojim fanovima na Instagramu i rastopio njihova srca.

"Preslatki ste", "Divan tata", "Može li slađe?" dio su brojnih komentara razdraganih pratioca.

Na snimku se čuje i Ana Kurnikova koja pjevuši u pozadini. Naime, Iglesias i slavna teniserka su 2017. postali roditelji blizanaca Luci i Nikolasa, podsjeća index.hr. Rijetko objavljuju snimke porodičnih trenutaka pa je i to jedan od razloga što je ovaj video toliko oduševio fanove popularnog pjevača.