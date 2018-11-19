Eminin bivši muž napao novinare

Kako su svi turski mediji prenijeli, Mustafa je nedavno sa sinovima bio u Londonu, ali se tada vidio i sa mladom glumicom i pjevačicom Serel Jereli.
Uz fotografiju objavljenu na Instagramu, napisao je:
Londradan sevgilerle😉 @sserelyereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşAllah bu güzel yürek çok💫💫💫
A post shared by Mustafa Sandal (@mustafasandal24) on Nov 15, 2018 at 9:11am PST
"Iz Londona s ljubavlju. Serel i ja posle prijatne večere".
Ovim potezom, podigao je buru kako pratilaca tako i medija, koji su pravili senzaciju. Mustafa nije ostao imun na komentare, te je jasno odgovorio:
Konuşmayacaktım ama İstanbul'a dönünce okuduklarım ve sevenlerimin isteği üzerine buyurun size açıklama! Tüm bunlar "tören adının başında" sponsor firmanız olduğu ve ismimizin dünyada görülmemiş bir şekilde ticari firmanın sitesinde "bedavadan" kullanılması sebebiyle ödül töreni adaylığınızdan çekildiğim için mi? Hani ben çekildikten 1 gün sonra "Göz kapağını aldırdı" yalanını yazıp aklınızca intikam aldığınız gibi! Sevgili Hürriyet magazin ekibi, 24 yıllık Mustafa Sandal markasına böyle mi zarar vereceğinizi düşünüyorsunuz? Yok artık! Sanatçıları ayakta tutan en önemli değer; müziğini alkışlayanların verdiği güçtür, bunu bir yere yazın. Kalemini kullanıp "Sen misin törenimize gelmeyen al sana algı operasyonu" diyenlerin devri çoktan geçti. Biri elinde telefon kanal kanal gezmiş, biri paylaşım yapmış da benim yanımdaymış, yok bir başkası mail attı demiş... Tamam eğlendiniz ama iş hakarete varınca "Yeter" demek zorundayım! Serel'le müzik konuştuğumu, aranjelerini beğenip Londra'da kimlerle çalıştığını öğrenmek istediğim için görüştüğümü, Hürriyet muhabirine yazılı olarak açıkladım. Şu sayfanızı hazırlamadan önce kendi sitenize bakın ve okuyun ne demişim! Tabi bir de başlığına bakın, açıklamamı nasıl kaynatmışsınız ve gazeteye basmayıp web'de tutmuşsunuz bir görün! Serel ve benle ilgili dedikodu yapanlar... Benim yanımda orada iki evladım vardı. Gencecik bir müzisyenle 1 saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı diye başlık atılacak durum? 1 saat boyunca müzik ve prodüksiyon konuşmamızın, benim özel hayatımla ne ilgisi var? Tıpkı Alper Erözer, Tuğçe Kandemir ve Cem Yenel'e olduğu gibi çok yetenekli bulduğum genç kardeşimiz Serel'e de manevi desteğimi esirgemeyeceğim. İşini düzgün yapan magazinci kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum; meslektaşlarımla polemik çıkararak size malzeme vermek yerine, onlara destek verdiğim için kusura bakmayın. Sevenlerim de üzülmesin artık, biz iyi düşünelim ve iyi bakalım; 'Nasılsa günahı bulur ya her insanı! Gerisi detay olur...'
A post shared by Mustafa Sandal (@mustafasandal24) on Nov 18, 2018 at 8:40pm PST
"Nisam htio da pričam, ali kada se vratim u Istanbul, ono što sam pročitao i poželio mojim ljubavnicama biće vam objašnjeno".
Tako je i bilo, riješio je da stavi tačku na nagađanja:
"Dragi novinari magazina, da li mislite da ćete ovim naškoditi mom imenu koji postojii i traje 24 godine? Dosta je bilo".
A nakon ovoga je dao i izjavu povodom natpisa.
"Pored mene je bilo dvoje djece. Razgovarao sam sa mladom muzičarkom sat vremena. Kakve to ima veze sa mojim privatnim životom. Pročitaje ono što sam rekao, prije nego što date naslov tekstu".
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