Eminin bivši muž napao novinare

Londradan sevgilerle😉 @sserelyereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşAllah bu güzel yürek çok💫💫💫

A post shared by Mustafa Sandal (@mustafasandal24) on Nov 15, 2018 at 9:11am PST