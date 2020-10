Emina Jahović želi da usvoji dijete

Iako, kako sama priznaje, ne planira da se udaje ponovo, Emina Jahović ističe da želi da ima još djece, pored dvojice sinova stečenih u braku sa turskim pjevačem Mustafom Sandalom.



Danas priča da je za nju brak samo list papira.

"Kada nekog stvarno voliš, poželiš da se udaš za njega. Astrolozi su mi savjetovali da se ponovo ne udajem", ispričala je pjevačica za magazin Svet.

"Sa druge strane, naravno da bih želela da imam još djece. Želja mi je da imam veliku porodicu, da Jaman i Javuz dobiju brata ili sestru".

Kako bi ovu želju ostvarila, Emina ističe da je spremna da usvoji dijete.

"Planiram da usvojim dijete. To bih voljela da se dogodi kada se stvore uslovi za to. To mi se dopada, ali ne zato što je trend u svijetu, nego zato što bih voljela da nekog usrećim", poručila je Jahovićeva u razgovoru za magazin Svet.