Elton Džon: Merkjuri se raspadao zbog bolesti

Legenda roka Fredi Merkjuri je tokom cijele svoje karijere oduzimao dah kad god bi izlazio pred publiku. Umro je od side 1991. godine ali ga njegove kolege i fanovi pamte na vrlo lijep način. Dokazao je to Elton Džon, koji je nedavno podijelio priču o Fredijevim posljednim danima.

"Fredi nije javno govorio o AIDS-u do dana njegove smrti. Iako je bio živahan na sceni, van nje je bio jako zatvorena osoba. Za bolest mi je rekao odmah nakon što je mu je ona dijagnostifikovana 1987. godine i bio sam shrvan tim vijestima", započeo je priču Elton Džon.

Istakao je da je vidio mnoge slučajeve AIDS-a kod prijatelja, te je bio svjestan koliko je ta bolest opasna.

"Jednostavno nisam htio da i Fredi prolazi kroz istu stvar, a znao sam da će morati. Znao je da mu se smrt približava, ali je nastavio nastupati i davao je sve od sebe da se ništa ne primijeti. Ostao je onaj smiješni zabavni lik kakav je oduvijek bio", rekao je Elton.

Popularni pjevač je rekao da ga je bolio svaki susret sa Fredijem jer se pjevač raspadao zbog bolesti.

"Pri kraju je njegovo tijelo bilo prekriveno krastama, a on je bio skoro slijep. Bio je preslab da stoji na nogama. Te zadnje dane je trebao provesti sam u udobnosti svog doma, ali on to nije želio. Živio je za druge i svoje zadnje dane je provodio vani. Preminuo je 24. novembra ali ja sam još dugo patio zbog njegove smrti", rekao je Elton.

Fredi mu je u testamentu ostavio poklon koji mu je isporučen preko poštar nekoliko mjeseci kasnije.

"Na vrata mi je pokucao poštar, dao mi nešto zamotano i otišao. Kad sam razmotao poklon ugledao sam sliku od jednog od mojih omiljenih umjetnika. Unutra je bila Fredijeva poruka u kojoj je pisalo "Draga Šeron, mislio sam da bi ti se ovo svidjelo. Voli te, Melina. Srećan Božić!"

Elton je zatim objasnio da su njih dvojica imali nadimke jedan za drugog, te da je Elton bio Šeron a Fredi Melina.

"Plakao sam kao malo dijete. Fredi je čak i kad je bio bolestan bio dovoljno dobar prijatelj da mi nađe savršen poklon za Božić. Čak je i mrtav znao pokazati šta je ono najbitnije u životu", zaključio je Elton.