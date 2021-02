Edita objavila svoju sliku prije estetske operacije, pa rekla: "Nisam imala velik nos, imala sam kuku"

Edita Aradinović je na Instagramu napisala svojima pratiocima da joj, preko sada popularnog kviza, napišu njihove pretpostavke o njoj.





Jedan pratilac napisao je da pjevačica nije bila zadovoljna fizičkim izgledom, a onda mu je bivša članica grupe "Ministarke" iskreno odgovorila.

- Pre operacije nosa, periodično. Ali, da nisam bila do kraja zadovoljna, ma i sada nekad nisam, ali to do ličnog osećaja iznutra... Shvatiš s godinama. Ali da, preporučujem devojkama da urade to ako to osećaju i žele. Ja nisam imala velik nos, imala sam kuku, bila sam kapetan Kuka - napisala je Edita i dodala:

- Ljudi su obožavali moj stari nos i smatrali ga mojim zaštitnim znakom. A mene je nervirao, jer sam bila ucastazašpinje - napisala je Edita i objavila fotografiju na kojoj se vidi njen nos prije operacije.