Džordž Buš ispratio kćerku do oltara FOTO

Njen otac, bivši predsjednik Džordž Voker Buš, ispratio je ćerku do oltara, dok je njen deda, takođe, bivši predsjednik SAD Džordž Herbert Voker Buš, posmatrao ceremoniju na porodičnom imanju Voker point u Kenebankportu u Majnu, prenio je AP.

Njena sestra bliznakinja Džena Buš Heger izjavila je za NBC tudej da je Barbara nosila na vjenčanju nešto pozajmljeno - narukvicu koju je njen deda poklonio svojoj supruzi za 70. godišnjicu braka.

Two great shots from People's coverage of marriage of George W Bush's daughter Barbara in Kport. See @GeorgeHWBush https://t.co/gnPLZmrdfU pic.twitter.com/wPhHYWf8xh

— Paul Bedard (@SecretsBedard) October 8, 2018