Džoni Roten o supruzi: Svi su je otpisali, ja je ne dam

Džon Lidon (65), kako je pjevaču pravo ime, i njegova supruga Nora Foster u braku su već 41 godinu, a njoj su doktori prije nekoliko godina dijagnostifikovali Alchajmerovu bolest.

Slavni muzičar i član grupa "Seks pistols" i PIL nedavno je otvoreno govorio o tome kako trenutno izgleda njegov život i zašto se povukao iz javnosti - u potpunosti je posvećen njegovanju svoje 14 godina starije supruge Nore Foster (78), koja boluje od Alchajmerove bolesti.

"Njegujem Noru non-stop i to je prilično samoubilački. Tu su i momenti kada sam jako tužan, ali to jednostavno moram da prihvatim", rekao je u intervjuu za britanske medije legendarni panker, koji kaže da on kuva i da vrijeme uglavnom provode kod kuće gledajući komedije, jer je Nora na novim mjestima dezorijentisana i mozak mora da joj bude relaksiran.

Džon je više puta rekao da nema namjeru da Noru smjesti u neki dom, te da je njeno stanje razlog zašto se prethodnih godina povukao iz javnosti.