Džoni Dep sinoć je, kao i pre nekoliko dana, uživao u druženju sa seksepilnim pjevačicama iz grupe "Hurricane" u jednom prestoničkom restoranu.

Ivana, koja se družila sa Džonijem otkriva šta joj je Dep rekao:

"Džoni je rekao da smo lijepe i zabavne. On je baš kul tip, rekao je da je čitav koncept naše grupe jako upečatljiv, da mu se dopalo to što je vidio i da će rado doći na neki naš koncert na Karibima, s obzirom da je i on, a mi stalno tamo", kaže Ivana za Blic.