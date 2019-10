Džejn Fonda uhapšena ispred Kongresa

Glumica (81) je sa grupom demonstranata protestovala u okviru svoje kampanje pod nazivom "Fire Drill Friday" (Protivpožarni petak). Policija sa Kapitol Hila rekla je za CBS da je uhapšeno 16 osoba pod optužbama za ometanje dnevnog reda, prenosi N1.

Happening Now — @Janefonda is HERE on Capitol Hill...Planning to be arrested while protesting climate change political paralysis.She tells us she’ll be here *every* Friday into 2020 — demonstrate, get arrested, repeat. @WUSA9 #ClimateChange #breaking #FireDrillFriday pic.twitter.com/4bvV4qVmxg

Džejn Fonda, koja se preselila u Vašington da bi se borila protiv klimatskih promjena, obavezala se da će svakog petka, do januara, protestovati na stepenicama Kongresa. Najavljeno je da će joj se u akciji pridružiti i druge slavne ličnosti, naučnici, ekonomisti i ljudi iz zajednica koje su pogođene ovim promjenama.

CIVIL DISOBEDIENCE: New video shows actress Jane Fonda being arrested on the steps of the U.S. Capitol during a climate change protest, with Fonda demanding urgent action on a Green New Deal and fellow protesters cheering as she was led away. https://t.co/OFdgEGuLb9 pic.twitter.com/K8bVWbbYgq

— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 11, 2019