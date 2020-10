Džej se pojavio sa mlađom kćerkom na premijeri filma, ona oduševila sve

Džej Ramadanovski pojavio se večeras na premijeri filma "Vikend sa ćaletom", a društvo mu je pravila mlađa kćerka Marija.

Šuška se da je talenat naslijedila na oca, ali ne želi da se bavi pjevanjem. Kako je u jednom intervjuu istakla završila je školu za njegu ljepote i bavi se šminkanjem, a radila je kao šminkerka u seriji “Sinđelići”, prenosi Blic.

– Tata mi je samo pomogao u odluci da upišem Školu za njegu ljepote. Oduvijek je pričao kako ću praviti umjetničke maske i to se ispostavilo kao tačno. Oduševio se kad sam mu rekla da će to biti moj životni poziv. Ovaj posao sam dobila slučajno. Upoznala sam čovjeka koji me je preporučio za ovu seriju. Pozvali su me na razgovor i srećna sam što sam dobila taj posao – izjavila je jednom prilikom Marija za Kurir.