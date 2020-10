Džef Bridžis ima rak

On je na Twitteru objavio da započinje liječenje, priznajući da je to "ozbiljna bolest".

Limfom je oblik raka koji utiče na limfni sistem, koji je dio tjelesne mreže za borbu protiv klica.

Bridžis (70) je osvojio Oskara za najboljeg glumca 2010. godine za ulogu pjevača alkoholičara u filmu Ludo srce.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020