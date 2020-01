Dvadeset godina od ubistva Arkana: Anastasija posvetila ocu pjesmu

Pričaće ti jednom možda kako sam ja bio što-šta pile moje, pače moje malo mudrovaće badavani kad me nema da se branim da sam blizu, ne bi im se dalo Pričaće ti o plovidbi ti što nisu sidro digli šta sam za njih neg' ukleta sajka tvrdice sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem videli su oni iz prikrajka Al' ti slutiš otkud bore trunje se u oku diglo olujno je tamo gore gde nas nije puno stiglo znam da sanjaš more sveća i korake po tom doku ti si tamo bila u mom oku Pričaće ti, kojekakvi zloba se k'o rubin cakli kako odjek mog osmeha ječi i kleće se u pretpostavke kljuckajući kao čavke moje loše prepričane reči Brojao sam ljude s krsta pravila i izuzetke posvud promašena vrsta samo retki nadju retke znam da sanjaš vaskrsenje jednu siluetu plahu ti si tamo bila u mom dahu Pričaće ti jednom svašta boljima se teško prašta pile moje, pače moje malo i silni miševi u boci javiće se k'o svedoci pustolovnog traganja za Gralom Ne znam više, Bože prosti dal' da strepim il' da stremim da to breme posebnosti i na tebe nakalemim ako nije kasno vec.....

A post shared by 🔱 A N A S T A S I J A 🔱 (@raznatovicanastasija) on Jan 15, 2020 at 4:36am PST