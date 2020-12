Duško Tošić se vraća iz Kine, Jelena ima spisak uslova za supruga

Fudbaler Duško Tošić poslije dvije godine života u Kini, konačno se vraća kući. Iako su njegove kćerkice Atina i Nika oduševljene, mužu se ipak najviše obradovala Jelena.



Naime, Jelena Karleuša Dušku je postavila ultimatum, kako bi svu njegovu pažnju zadržala za sebe.

"Jelena se vrlo dobro sjeća svih Duškovih navika iako je bio dvije godine u Kini i nije živio s njom i djevojčicama. Kao i svaka supruga, zna ga kako diše, pa očekuje da Duško u vili koju su renovirali i u kojoj od nedavno žive dovodi drugare i saigrače. On je baš u tom kućnom fazonu. Naravno, voli ponekad i da skita, ali mu je draže da uz meze i piće opušteno ćaska s prijateljima", kaže izvor za Star i otkriva zbog čega je Jelena Karleuša Dušku postavila ultimatum:

"Jelena nema protiv toga ništa, naprotiv. Međutim, kako je korona i dalje opasna i rizik postoji, objasnila je Dušku da će u prvo vrijeme morati strogo da vodi računa i da je bolje da izbjegava goste. On se slaže s njom i ne zamjera joj što ga je odmah obasula strogim pravilima, ali zna i on da je to Jelena. Kod nje ništa nije prepušteno slučaju", kaže izvor, prenosi Hello.