Duško Tošić ima nekoliko uslova za razvod od Jelene Karleuše

Duško Tošić spreman je ispuniti skoro sve samo da se što prije razvede od Jelene Karleuše.

Luksuzna kuća na Dedinju, vrijedna 2,5 miliona evra, pripasće pjevačici i njihovoj djeci Atini i Niki, a takođe će i mjesečno dobijati više nego pristojnu alimentaciju u iznosu od tri hiljade evra.

Jedino što se od još uvijek aktuelne supruge očekuje jeste da ne oklijeva s potpisivanjem sporazumnog razvoda, prenosi Kurir.

Sve ovo je prijedlog fudbalera iz brakorazvodnog zahtjeva koji je odavno stigao na Jeleninu kućnu adresu.

Ona se još nije o tome izjasnila, barem ne pismeno.

"Duško sigurno neće odustati od razvoda. Za njega je ovaj period bio jako stresan i mučan i zato želi da se to što prije okonča. Svjestan je da kćerke Atina i Nika ne smiju ispaštati i on to nikada ne bi ni dopustio. Zato je posebnu pažnju obratio na njihovu budućnost, koja će biti maksimalno osigurana. Prema Duškovom prijedlogu, on će Jeleni davati tri hiljade evra mjesečno na ime alimentacije, a osim toga on će snositi i ostale troškove za Atinino i Nikino odrastanje. Tu je uključeno plaćanje privatne škole, ljetovanja, zimovanja, a kasnije i plaćanje fakulteta i ostalih potreba", otkrio je izvor blizak fudbaleru.

Što se tiče podjele imovine, Tošić ni tu nema namjeru praviti problem. Sve što se vodi na Jelenino ime njoj će i pripasti nakon razvoda.

"Budući da Jelena ostaje živjeti tu i brinuti o djeci, njoj će i ostati tek kupljena vila na Dedinju od 2,5 miliona evra. Osim toga, ona će zadržati i džip, vrijedan oko 50 hiljada evra, koji je od Duška dobila na poklon, kao i ostale sitnice koje je od njega dobijala. Po zakonu, Duško je mogao tražiti da se imovina dijeli na pola, ali njemu to nije padalo na pamet. Važno mu je da se ovaj proces što prije i bezbolnije okonča, a tako će i biti ukoliko Jelena pristane potpisati sporazumni razvod, koji joj je on predložio preko svog advokata", rekao je izvor.