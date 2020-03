Dunja Ilić objavila oproštajno pismo oca: "Izvini što ti nisam obezbijedio bolji život"

Na dan kada se navršava tačno šest mjeseci od samoubistva Jovana Ilića, njegova kćerka, nekadašnje pjevačica Dunja Ilić oglasila se na svom Instagram nalogu i otkrila šta joj je otac poslao prije nego što je sebi oduzeo život.

Bivša pjevačica se prvo nekoliko dana unazad požalila svojim pratiocima na društvenoj mreži kako je zbog trenutnog varednog stanja koje vlada zbog pandemije korona virusa zarobljenja u Gruziji, gdje trenutno živi i da nikako neće moći da putuje za Beograd.

Dunja je zatim odlučila da dan koji bi trebalo da se obilježi kao šest mjeseci otkako je napustio ovaj svijet posveti svom ocu i svojim pratiocima na Instagramu otkrije nešto o njegovom životu.

Prije svega, ona je istakla da je i danas zaboli kada neko za njeog pokojnog oca kaže da je kriminalac, pa otkrila da je volio najviše da jede škembiće i ćevapčiće, ali da nije upoznala čovjeka koji je više voleo pse od njega.

Nekadašnja pjevačica je zatim prvi put otkrila i koje su bile njegove posljednje riječi i, kako ona navodno tvrdi, on nije ni znao da je Dunja pokušala da se ubije, ali joj je poslao poruku sljedećeg sadržaja: "Izvini što ti nisam obezbijedio bolji život, ti si izuzetna".

Ona je zatim na kraju svog dana postavila i fotografiju pokojnog oca uz emotivne riječi i poruku da je čeka.

- Tata, šest mjeseci je bez tebe. Rekli su mi da sam te ubila. Ne bi to uradili, da su znali naš posljednji razgovor. Volim te, tata. Ostajem jaka. I znam da si me ostavio bez tebe kako bih naučila da živim bez pojasa za spasavanje. Bio bi ponosan na mene. I rekao bi mi da sam veliki kreten zbog nekih grešaka koje sam pravila. Volim te, tata. Znam da me čekaš. Ali, sačekaj još malo. Želim da dođem u svom najboljem izdanju - piše u opisu ispod fotografije.