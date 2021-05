Došla sa osmijehom i pokazala novu frizuru: Ceca prima drugu dozu vakcine protiv virusa korona

Ceca Ražnatović danas će primiti drugu dozu kineske vakcine kompanije "Sinofarm" na Beogradskom sajmu.

Balkanska zvijezda se na Sajmu, gdje je 23. aprila primila prvu dozu "Sinofarm" vakcine, pojavila u elegantnom izdanju i sa novom frizurom.

Ceca je, naime, promijenila imidž, te sada ima dugu crnu kosu i šiške.

"Smatram da svaki savjesni građanin treba da se vakciniše kako bi prije svega zaštitio sebe, a potom svoju porodicu i ljude koji ga okružuju. S obzirom na to da sam imala koronu, kao što je poznato, imala sam određenu količinu antitijela, te sam po savetu ljekara to uradila sada. Moramo da shvatimo, zdravstveni radnici polažu ogroman napor kako bi brinuli o našim građanima i to ne smijemo nikada da zaboravimo. Smatram da ljudi treba da se vakcinšu i da je to njihova obaveza. Željna sam da se vratimo životu, da imam koncerte, da se veselimo i grlimo! Hajde da se svi potrudimo da to bude što prije", rekla je Ceca nakon što je primila prvu dozu vakcine.

Podsjetimo, Ceca je korona virus preležala u junu prošle godine, a u isto vrijeme je bio zaražen i njen sin Veljko, piše Blic.