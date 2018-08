Dolazio sam pijan na treninge, zato sam i napustio Inter

Bivši brazilski fudbaler Adrijano otvorio je dušu u jednom intervjuu i otkrio razloge zašto je napustio Inter kao i zbog čega je karijeru završio tako rano.

"Smrt oca je ostavila veliku prazninu u meni. Osjećao sam se jako usamljeno. Nakon što je preminuo sve je krenulo nizbrdo", počeo je Adrijano.

Zatim je otkrio i šta je radio nakon završetka karijere.

"Bio sam sam u Italiji, tužan i depresivan i počeo sam da pijem. Jedino sam bio srećan kada sam unosio alkohol. Vino, vodka, viski, pivo, u stvari mnogo piva", olakšao je dušu Brazilac.

Napomenuo je da je to razlog zašto je napustio Inter.

"Nisam prestajao da pijem i zbog toga sam napustio Inter. Dolazio sam pijan na treninge, a onda su doktori morali da me vode u ambulantu. "Neroazuri" su govorili da sam imao problema sa mišićima", rekao je nekadašnji sjajni napadač i po mnogima jedini legitimni nasljednik sunarodnika Ronalda, prenosi Blic.

Otkrio je i još jedan problem koji je bio gori i od alkohola.

"Loši ljudi oko mene. To je ono što me je uništilo. Prijatelji su me vodili na žurke gdje je bilo dosta alkohola i žena. Kada sam se vratio u Brazil, izgubio sam milione, ali sam povratio sreću", završio je legendarni Adrijano.