Đorđe David opleo po estradi: Darko Lazić razvaljen od svega i svačega

Muzičar Dorđe David vjeruje da se porodičan život vezuje i za rokere, pa je osuo po pjevaču narodne muzike Darku Laziću. On je objasnio da seks, droga, alkohol, prostitucija i sve ostale prljave stvari danas apsolutno idu uz turbo folk muziku.

"Danas imate da zvezjde iz rijalitija pjevaju i na osnovu svog spuštanja na najniže moralne grane prave karijere kao pjevači ili glumci. Danas ljudi koju su r’n’r su najobrazovaniji, najčistiji u duhovnom i moralnom smislu u odnosu na sve ove druge. Koliko droge u ovom trenutku ima među mladim izvođačima narodne i turbo folk muzike, u r’n’r nikada nije bilo, čak ni u vrijeme stare Jugoslavije", kaže David.

Na podsjetnik da su mnogi rokeri poput Megi Stefanović i Sonje Savić vodili poročan život do kraja on kaže:

"One su svoj danak platile. Njihova djela ostaju generacijama i generacijama. Međutim, najsvježiji primer kada je u pitanju nešto što se dešava dvehiljaditih je Darko Lazić, čovjek koji je razvaljen od svega i svačega, napravio takav sudar kakav je napravio. Da li je zakonski kaženjen? Da li je pred zakonom odgovarao za to što je uradio? Ne kažem da ti ljudi koje ste pomenuli i cijeo EKV nisu dali loš primjer u tom smislu. Ali ono što su oni ostavili u autorskom smislu su stvari na kojima će se generacije vaspitavati. Ali, ako neko kao Darko napravi takvu vrstu priče, a ne odgovara, mladi će smatrati da mogu tako isto da se ponašaju i da će proći nekažnjeno! Imate izvođače narodne muzike koji ne odgovaraju za javno deklarisanje kao pedofili, kao što je Era Ojdanić. Šta ćemo sa tim? R’n’r nije nikada imao takve primere, bar ne u Srbiji. Na roku su vaspitavane generacije, a onda su došli zli i oterali pitome", dodao je muzičar.

"Protivnik sam potpisivanja papira. Imao sam primjere milion divnih ljudi koji su se voljeli kao anđeli dok nije potpisan papir. Kada su to uradili, kao da su potpisali ugovor sa đavolom. Te priče su počele da se ruše na najružniji mogući način. Privilegija je zadržati tu vrstu slobode i naleteti na osobu koja može to da skapira. Ana je takva i to traje i opstaje", kaže on.

Đorđe kaže da nikada nije potpao pod uticaj poroka, kao i da mnogi ne vjeruju da nikada ne naručuje alkohol i da pije vodu i kapućino sa cimetom. Na pitanje da li su mu rokeri zamjerili jer je sjedio u takmičenju gdje se uglavnom pjevaju narodnjaci, kaže:

"Popovićev poziv sam smatrao kao nešto što mi otvara prostor na poligon na kojem ću pokazati na koji način u r’n’r može da se misli. Svi oni koji mi zamjeraju iz r’n’r sveta su ljudi koji u klubovima "jure ćurke po klavijaturama i vratovima svojih gitara za 30 do 50 evra", a kada žele da zarade lovu onda idu i sviraju svadbe. E, kada me takvi ljudi pljuju da sam prodao rok, ja se slatko nasmejem. A ljudi koji se ozbiljno bave r’n r u zvjerinjaku su mi rekli "svaka čast". Smatram da nisam napravio grešku, već da je to propaganda koju sam iskoristio na najbolji mogući način", istakao je David.

Dodao je da je najviše patio jer nije dovoljno viđao porodicu tokom snimanja "Zvezda Granda".

"Prolazilo je po tri, četiri dana da ih ne vidim i zbog toga sam patio, ali me je motiv vodio. Neki ljudi ovakve stvari dožive sa 20 godina, neki nikada. Ja sam doživeo sa 54, tako da se trudim da budem jak, ispravan, tačan, kvalitetan i predan zadatku koji mi je dat", istakao je roker.