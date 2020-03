Đorđe David ima koronu: Očajan sam

View this post on Instagram

Na žalost... potvrdjeno mi je upravo da imam COVID 19! Ne kapiram.... očajan sam. Virus će da prodje . Ali ... BOLNICA!! PAKAO !!! KAO DA SI U ZATVORU!!! U VOJSCI! Ljudi ... čuvajte se . Molim vas !

Djordje David Nikolic (@djordje_david) on Mar 26, 2020