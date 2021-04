Đole Đogani: Kupuju preglede, nisu to hitovi

Popularni dvojac Vesna i Đole Đogani pričali su o trenutnoj situaciji na muzičkoj sceni. Otkrili su koliko im znače pregledi i plasman na listi najslušanijih na Jutjub platformi.

Što se tiče nastupa, mnogo nam nedostaju, kao i putovanja. Svima nama nedostaje naš stari način života, kakav god da je ko imao. A kada je u pitanju nova pjesma, prezadovoljni smo. Ima nedjelju dana kako smo je izbacili. Zadovoljni smo porukama, komentarima. Publika odlično reaguje, ušli smo i u trending. U regionu smo u top 10 – rekla je Vesna, a Đole se nadovezao.

– Bez kupovine pregleda, što se često dešava u posljednje vrijeme, mi smo prezadovoljni. Kada imaš organske klikove koji su na pola miliona, to je otprilike u rangu kao kada neko ko plaća preglede bude na 15 miliona. Najbitniji dio je kada uzmeš da čitaš komentare i vidiš da je svi hvale. Ovo je pjesma koja je pogodila vrijeme – započeo je denser, a svoje viđenje o trendingu je dala i Vesna.

– Trending i jeste i nije bitan. To se danas toliko forsira u društvu, kao da je potrebno da budete tu, a čini mi se da društvo ne shvata samu poentu trendinga. Kada se uđe u trending to je iz više razloga – lajkova, komentara, interakcije publike. To je ono što diže pjesmu na što veću poziciju, kada pjesma uđe u narod i kada je veliki hit, mi najbolje osjetimo kada nam uđe u glavu poslije nekog vremena.

– Treba neko vrijeme da slušaš i onda da prihvatiš to i onda to kasnije postane hit ili ne. Ne može to odmah. A trending je interakcija koja se dešava u istom momentu. Ne govorim ovo zato što sam ljubomoran, ali ljudi moraju da se edukuju malo. Naši pjevači, ne bih sada da imenujem koji, znaće ljudi, u jednom danu imaju milion pregleda. To je nemoguće. Bijonse u jednom danu nema milion pregleda, a ne neko naš iz Srbije, gdje je oko 40 posto ljudi koji slušaju tu vrstu muzike – rekao je on za “Idj”, a na pitanje da li bi mogao da izdvojio neku ličnost sa estrade koja kupuje preglede izdvojio je trenutno najpopularnijeg izvođača.

– Pa svi kupuju. Evo MC Stojan. Milion pregleda se kupuje dnevno. To su kupovne varijante, žao mi je što moram tako da kažem, ali to se zna. Kupuju ljudi da bi na trendingu bio prvi. Ta fikcija dovodi do poremećaja kvaliteta u muzici. Ona nema veze sa trendingom, to moraju da shvate ljudi – uvjeren je bio Đogani, piše Blic.