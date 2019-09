Đole Đogani izbacio Slađu iz kuće

Pukla tikva Kako kažu komšije, denser je prije nekoliko mjeseci ušao u sukob s bivšom suprugom, zbog čega je ona morala da napusti kuću u kojoj je živjela sa kćerkom Silvijom i unukom Tijom.

Đole Đogani izbacio je bivšu ženu Slađu Delibašić iz kuće koja se nalazi na Lekinom brdu, a u kojoj je ona živjela skoro godinu dana.

Poslije 19 godina, otkako su se razveli, bivši supružnici ponovo su zategli odnose. Tikva je pukla prije nekoliko meseci. Navodno je Đole inicirao svađu, koja se sve više produbljivala i na kraju rezultirala time da se Slađa iseli iz kuće.

Napada ljude

Ekipa Kurira posjetila je kraj u kojem je živjela Delibašićeva i tamo smo saznali da ona zaista više ne stanuje u kući koja se nalazi u istom dvorištu gdje je i vrtić koji je u njenom vlasništvu. Ono što je najupečatljivije jeste da komšije nemaju lijepo mišljenje o Đoletu, dok su o Slađi rekli samo najbolje. Oni tvrde i da je Đogani tražio bišoj da napusti kuću koja se vodi na njegovo ime i koju je prije godinu i po dana kompletno renovirao.

"Nema ko se s njim ovde nije zakačio, uvijek nađe razlog, samo zanovijeta i napada ljude. Meni je Slađa pričala da s njim teško izlazi na kraj. Prije nekoliko meseci mi je rekla: „Komšija, ja više ovde neću živjeti. Ako nešto treba, preselila sam se u ulicu ispod, pa me zovite, evo vam moj broj.“ Ja sam je pitao šta se dešava, na šta mi je ona rekla da se posvađala s Đoletom i da više ne može to da trpi", kaže komšija kog smo zatekli preko puta Slađine bivše kuće.

On nam je i pojasnio imovinsko-pravne odnose u porodici Đogani.

Podela imovine

"Velika kuća, u kojoj su živjeli tokom braka, a kasnije je Slađa nastavila tu da boravi, vodi se na njeno ime. Ona je tu prije nekoliko godina otvorila vrtić. Ove dvije manje kuće se vode na Đoleta, pa je Slađa od njega tražila da joj ustupi jednu kuću da u njoj živi, nakon što je otvorila obdanište. On joj je dozvolio. Nedavno je Đole tu kuću renovirao od poda do plafona. A kao što vidite, sada je tražio od nje da se iseli. Ne znam kako mu nije bilo žao ćerke Silvije i unuke Tije, one su ostale u toj kući, a Slađa im je bila od velike pomoći", kaže ovaj komšija.

Uputili smo se u ulicu ispod i tamo su nam rekli da Delibašićku viđaju često.

"Slađa odavno ovde ima stan, kupila ga je od Džeja Ramadanovskog, on je gradio tu zgradu. Viđam je ovdje. Uvijek je u nekoj žurbi, trči u vrtić, šeta unuku. Sreća njena, pa je na vrijeme mislila, inače sada ne bi imala gdje da živi. Vidjela sam skoro njenu kćerku i unuku, a i auto je često tu parkiran. Ona je fina, uvijek se javi", rekla nam je jedna starija gospođa.

