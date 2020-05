Đoković bio spreman da ispuni posljednju želju Draganu Nikoliću, ali već je bilo kasno

Legendarnog glumca Dragana Nikolića bila je da upozna Novaka Đokovića, za Kurir otkriva teniski stručnjak Radmilo Armenulić.

Želja mu se nije ispunila iako je njegova supruga Milena Dravić neposredno pred njegovu smrt više od sat vremena razgovarala s Noletom telefonom i ugovarala iznenađenje. Dvije i po godine kasnije i ona je umrla...

- Dragan Nikolić i Milena Dravić su moji vjenčani kumovi. Milena Dravić je htjela da Novaka Đokovića upozna s njim, jer mu je to bila velika želja. Ali ubrzo je pao u komu i nije mogao da prepoznaje ljude - ekskluzivno za Kurir otkriva Radmilo Armenulić.

“Mi smo u to vrijeme bili na jednoj večeri u organizaciji Dejvis kupa, koji se igrao u Beogradu. U jednom trenutku moja supruga je pozvala Milenu i dala telefon Novaku, koji je sjedao pored nas. On je ustao s večere i čitavih sat vremena razgovarao sa njom. Poslije smo i mi saznali čitav tok razgovora. On je nju tješio, pričao o životu, tenisu, pozorištu, razne stvari, šta je radio… Novak je htio da posjeti Dragana, raspitivali smo se kako da to učinimo, ali nije bilo šanse. Jednostavno, Gaga nikog nije prepoznavao tih dana. Milena nam je poslije rekla da u životu nije pričala sa tako pametnom osobom kao što je Novak. Čak joj je davao i savjete, ali istovremeno je htio da je utješi. Dva dana poslije toga, Dragan je bio s maskom za kiseonik, samo je pomijerao jednu ruku, pokušali smo da mu nešto kažemo, ali nije reagovao. Sutradan ujutru je preminuo”, prisjetio se Armenulić.

“Novak je najhumaniji čovjek koga sam ikad vidio, čuo i upoznao. Daću vam nekoliko primjera, kad je Viktor Troicki bio suspendovan zbog doping afere, on je uzeo njegovu ekipu i svuda ih vodio sa sobom, tako mu je spasao karijeru. Filipu Krajinoviću je takođe dosta pomogao. Uvijek se ponašao fer prema svojim kolegama, a da ne pričamo o njegovom humanitarnom radu mimo teniskog svijeta…”