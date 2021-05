Djevojka najefikasnijeg Čelzijevog napadača napala Tomasa Tuhela

Nakon poraza (0:1) Čelzija u finalu FA kupa od Lestera prašinu je podigla djevojka Tamija Abrahama. Ovaj 23-godišnji napadač, najbolji strijelac Plavaca ove sezone u svim takmičenjima s 12 golova, izostavljen je iz kadra za finale protiv Lestera na Vembliju, a priliku je dobio Timo Verner. Od napadača njemački stručnjak je koristio i Kaja Haverca i Olivje Žirua.

Tamijeva djevojka je na Instagramu izrazila svoje nezadovoljstvo odlukom trenera Tomasa Tuhela da izostavi Abrahama.

- Kako doneseš odluku da najboljeg strijelca izostaviš iz ekipe za finale? Onog istog čovjeka koji je zabio gol da bi ekipa uopće došla do tog finala? Za mene to nema nikakvog smisla. A čak nije niti na klupi? To mora da je šala, napisala je Monro, pa kasnije izbrisala post.

Otkako je Tuhel preuzeo trenersku klupu Čelzija Abraham sve rjeđe dobija priliku za igru, a sve su glasnija nagađanja o njegovom odlasku sa "Stamford Bridgea". Kao nova potencijalna odredišta spominju se Aston Vila i Vest Hem.