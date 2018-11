Djevojka Darka Lazića trudna: Evo kako je pjevač reagovao kada je čuo vijest

Darko Lazić po drugi put će postati tata, a to je potvrdila je i pjevačeva majka Branka.

Darkova djevojka Marina Gagić prije nekoliko dana saznala je da je u drugom stanju, na početku trećeg mjeseca trudnoće.

"Kako ste to saznali kad niko ne zna osim nas?", pitala je prvo ekipu Kurira zbunjeno Branka, a onda se nasmijala:

"Istina je, jeste. Marina jeste trudna. Presrećni smo, svi, šta drugo da vam kažem? I Darko i svi mi.

Kako objašnjava sagovornik, Marina je Darku radosnu vijest saopštila u utorak.

"Marina nije dobila redovan ciklus, ali je mislila da je to posljedica stresa koji je doživjela usljed Darkove nesreće 23. oktobra. Međutim, pregled je pokazao da nije u pitanju to, već trudnoća. Ona je počela da plače, nije mogla da vjeruje šta čuje i šta se dešava. Naravno, odmah je vijest saopštila svojoj i Darkovoj porodici", kaže sagovornik.

"On je prije dva dana saznao. Plakao je i smijao se u isto vrijeme. U ovakvoj situaciji, u kojoj se on nalazi, ljepšu vijest nije mogao da čuje. Sasvim sigurno da mu je to dalo još veću snagu i vjetar u leđa da se bori da se što prije oporavi", dodaje izvor.

Upravo ovo razlog je zbog kog Marina više Darka ne posjećuje u prepodnevnim satima, već isključivo poslijepodne, kad nema gužve i medija. Kako je rekla pjevačeva majka Branka, porodice su presrećne zbog lijepih vijesti i raduju se unučetu.