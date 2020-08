Đanija supruga izbacila iz sobe, pijan spavao u holu

Pjevač Radiša Trajković Đani sa suprugom Slađom otišao je na ljetovanje u Hrvatsku, ali je tamo izbio pravi skandal kada je pretjerao sa alkoholom, što žena nije htjela mu toleriše.

Đani je uspio da razbjesni Slađu u tolikoj mjeri da ga je izbacila iz hotelske sobe i ostavila da spava u holu, prenosi Blic.

– Đani se baš opustio na odmoru, pije i preko dana, a uveče se tek opusti. Zasjedne sa društvom i cirka do zore. Slađa mu je tolerisala to boemsko ponašanje prve dvije noći, bila je u fazonu da mu treba malo opuštanja, ali se nadala da on ima mjeru i da će znati sam da stane – otkriva izvor za pomenuti list i nastavlja:

– Ali šipak! Đani je i treće veče zasjeo sa društvom do sitnih sati, pa se Slađa zaključala i čvrsto riješila da ne pusti muža u apartman. Đani je pokušao da uđe u sobu mrtav pijan, ali uzalud. Zvao je Slađu telefonom, lupao joj na vrata, urlao, vikao, a ona mu je samo poslala poruku da je ostavi na miru i da je pusti da spava, te da ga neće pustiti u sobu jer joj se čini kao da je ona sama na odmoru, pa zato hoće da se širi po apartmanu. Đani se povukao, pa je sjeo u hol hotela na fotelju gdje je i zaspao, a udobnog kreveta i sobe se dokopao tek oko 7 ujutru, kada je Slađa sišla na doručak.