Đani prijavio majku da krade u tržnom centru!

Pjevač Radiša Trajković Đani ispričao je kako je jednom prilikom u tržnom centru htio da se našali sa svojom majkom, međutim, u pitanju je bila neslana šala.

Đani je, naime, sa majkom bio u samoposluzi koja je u sklopu tržnog centra, u kome jedan njegov poznanik radi kao radnik obezbjeđenja.

– Jedva sam čekao da zbrišem, a ona hoće još da kupuje! Te treba kobasica, pa salama, keks, sok… Najgore od svega što sam to sve imao u kući, ali za nju to nije bilo dovoljno. Rekao sam joj da uđe i uzme šta treba a ja ću je čekati ispred. Strašno sam se smorio kada mi je rekla da hoće da svrati i u samoposlugu. Tada mi je to palo na pamet – započeo je Đani i otkrio da je tada momku iz obezbjeđenja rekao da obrati pažnju na ženu koja krade u samoposluzi i prstom pokazao na rođenu majku.

– Rekao sam im da ta žena trpa sve u džepove. Odmah su otišli do nje, a ja sam se sakrio i valjao se od smeha. Vidio sam da me traži pogledom. Bilo joj je frka! Ona nikada ništa ružno nije napravila u životu pa joj je bilo čudno gdje baš nju da presretnu. Objašnjavala je da nema ništa sa krađom i molila da je puste ili odvedu šefu kome će objasniti da je došlo do zabune – ispričao je Đani za jedan domaći list.

– Keva je bila ljuta na mene cijela dva minuta. Zna ona za to moje zezanje. Navikla žena jer oduvijek sam takav. Drugu iz obezbjeđenja nije baš bilo prijatno. Izvinjavao se kevi što ju je doveo u nezgodnu situaciju. Ni na njega se nije ljutila, nije dečko ništa kriv. Nasjeo je na moju zezanciju. A od nje očekujem da mi kad – tad vrati rekao je folker.