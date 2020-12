Đani pobjesnio zbog Šaka Polumente: "Ma kakav kolega, da me poslije ogovara i zabije nož u leđa"

Pjevač Radiša Trajković Đani je odgovorio na prozivke kolege Šaka Polumente, koji ga je pecnuo jer ga nije pozvao na nedavno održanu svadbu sina Miloša.

Đani je istakao da na slavlje nije zvao bilo koga, već samo odane prijatelje sa estrade koji mu neće zabiti nož u leđa.

- Ma, kakve kolege, pun mi ih je ku*ac šta će mi Kurta i Murta na veselju, da me poslije ogovaraju i da mi zabiju nož u leđa, ima da pozovem desetak kolega za koje znam da su mi odani prijatelji i to je sve. Cirkus da pravim ne pada mi na pamet, nisam ja tolika budala kao što mnogi misle - izjavio je Đani.

Pjevač je istakao da su ga one kolege, za koje je očekivao i koje smatra prijateljima, zvale da mu čestitaju rođenje unuka Nikole.

- Svi oni koji je trebalo da mi se jave i čestitaju rođenje unuka, to su i uradili. Niko me nije razočarao, u smislu da sam očekivao da će taj neko da zove a on se nije javio ili tako nešto. Kolege mogu i ne moraju da mi čestitaju, meni su bitni prijatelji među njima, a njih nema puno - rekao je Đani za "Svet".

- To je mala, ali odabrana i prava ekipa. Šta mi trebaju kolege?! Još da me pljuju poslije toga. Svako neka gleda svoju porodicu. Uvijek će biti nezadovoljnih i onih koji nešto zamjeraju. Ja nikom ništa ne zamjeram. Gledam svoja posla, družim se sa pozitivnim, dragim ljudima i glava me ne boli! - zaključio je Đani.