Đani i Slađa do juče kukali kako jedu paštetu i nose odjeću od prošle godine

Pjevač Radiša Trajković Đani otputovao je u Dubai sa suprugom Slađom, iako je do prije par nedjelja pričao kako sa porodicom živi na pašteti i nosi garderobu od prošle godine.

No, Dubai nije jedina destinacija gdje se pjevač u posljednje vrijeme baškario. On je do prije par dana boravio u Egiptu gdje se sunčao i provodio u luksuznom hotelu, Piše Blic.

U roku od dvije nedjelje promijenio je dvije destinacije, ali od kukanja ipak nije odustao. Tako je Đani nedavno za Blic zakukao kako dnevno sa porodicom potroši samo 100 evra i da uz to nosi garderobu od prošle godine.

– Ja sam čovjek koji koliko zaradi, toliko i troši. Trenutno ne izlazim po kafanama i ne trošim novac. Imamo divnu ženu koja radi kod nas, svakodnevno kuva, sto evra mora da ode dnevno. Meni je najiskrenije potrebno malo novca na mjesečnom nivou. Troje velike djece, uvijek moram da im dam. Od garderobe ništa nisam kupio od marta mjeseca prošle godine, sve je na meni staro – zakukao je pjevač, dok je isto tako njegova supruga Slađa u intervjuu za Star žalosno istakla kako jedu hljeb i paštetu.

– Nikada ni na čija vrata nisam zakukala, ko ima smeće u svoje dvorište ne gleda, nego u tuđe. Ja niti se hvalim, niti se žalim. Dosta je loša situacija, mi živimo od toga. Imalo smo neke planove, ali i neke izdatke. Da sam znala da će da potraje, možda ne bih investirala u nešto. Svako ima svoju muku – rekla je Slađa i dodala:

– Ljudi se stalno pitaju šta mi jedemo? Pa, jedemo paštetu i hljeb, pržena jaja, jedemo što i normalan svijet. Je l’ pita neko gdje je jedno dijete, pa drugo, pa treće, gdje je jedan, gdje je drugi stan, gdje su dažbine? Kao lako je pjevačima oni zarađuju mnogo, ali niko ne kaže da i imamo puno rashoda. Meni niko nije oprostio nijedan dug i niko nije pitao imaš li odakle da platiš? – zaključila je Đanijeva žena.