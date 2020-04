Đani će moći da nastupa iako je osuđen na kućni pritvor

Pjevač Radiša Trajković Đani juče je osuđen na tri mjeseca kućnog pritvora, zbog kršenja policijskog časa, kada se provodio u kafiću jednog beogradskog hotela, a on će moći da nastupa u narednom periodu.



Đani i njegova supruga Slađa moraće naredna tri mjeseca da budu u kućnom pritvoru, međutim njemu će biti dozvoljeno da napušta dom zbog nastupa.

"Đani je pred tužiocem morao da napiše da je istina da je prekršio zabranu javnih okupljanja i da priznaje krivicu. On će moći moći da ide na nastupe, ako to bude tražio, a svaki će morati unaprijed da se odobri. Nastupi se u ovim slučajevima uglavnom dozvoljavaju, jer je to njegov posao, od kojeg izdržava porodicu", ističe izvor Blica upućen u slučaj.

Kako dodaje jedne stvari moraće striktno da se pridržava.

"On će morati da bude u svojoj kući u tačno vrijeme koje je unaprijed navedeno, u minut", zaključuje izvor.

Zbog trenutne situacije sa pandemijom korona virusa i zabranom napuštanja Srbije pjevači trenutno ne nastupaju, a to bi moglo da im ponovo bude omogućeno ukoliko se u narednim nedjeljama ili mjesecima promjene okolnosti.