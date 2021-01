Didi Janković sa suprugom ide u šoping: "On se naljuti na mene kada neću da kupim sve to što on kaže"

Pjevačici Didi Džej najveću podršku pruža suprug koji joj često daje i modne savjete. Sa njim zajedno ide u šoping, a nekad joj i predloži da kupi nešto što njoj ni ne privuče pažnju.

"Kada sa njim idem u kupovinu, kupim duplo više stvari. Jednostavno, on se naljuti kada neću da kupim sve to što on kaže. On mi je najbolji modni kritičar. Nekad vijećam da li da kupim kad je nešto mnogo skupo, ali me on uvijek ubedi. I kada kupim, on bude presrećan", izjavila je inostrana zvezda za Grand televiziju.