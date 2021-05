Detalji ljubavne priče Penelope Kruz i Havijera Bardema koje sigurno niste znali

Poput mnogih slavnih parova Penelope Kruz i Havijer Bardem svoju privatnost, od starta veze (2007), pokušavaju da drže van znatiželjnih očiju javnosti i medija.

Novinaru GQ magazina, koji je radio intervju sa glumcem, pošlo je za rukom da prije nekoliko godina izvuče nekoliko riječi od Havijera Bardema o privatnom životu, prenosi B92.

Naravno, priča je krenula od filma "Šunka, šunka" Bigasa Lune iz 1992. godine, kada su se Penelope i Havijer prvi put sreli:

"Da li je bilo hemije? Naravno! Dovoljno je da pogledate film, on je dokument te hemije, ostvarenje koje ćemo pokazivati djeci i unucima. Privlačnost je postojala od starta, ali ona je bila maloljetna. Imala je tek 16 godina kada smo snimali, a ja 21, te se ništa nije moglo ni desiti. Bilo je vrlo hrabro od njenih roditelja da joj daju da u tako mladim godinama snimi jedan vrlo provokativan film pun eksplicitnih scena seksa. Kada bi moja kćerka meni donijela u toj dobi takav scenario, nema tih para zbog kojih bi joj dozvolio da snima taj film. Nema šanse", ispričao je Bardem.

Havijer i Penelope nikada više nisu sarađivali na nekom filmu, ali su ostali u kontaktu i povremeno se viđali na dodjelama filmskih nagrada. Tako je bilo sve do 2007. godine kada ih je na setu spojio Vudi Alen i njegov film "Ljubav u Barseloni".

"Da, opet smo radili zajedno i opet je hemija bila više nego očigledna, ali ništa se nije dešavalo. Ne znam da li iz neke stidljivosti da se napravi prvi korak ili do želje da budemo maksimalno profesionalni. U svakom slučaju, ništa se nije dogodilo i došao je posljednji dan snimanja, kada mi je prošlo kroz glavu: Mi moramo da se napijemo! Srećom, zajednički prijatelj je priredio žurku, i ostalo je istorija. Hvala bogu (smijeh)!”

Havijer i Penelope imaju sina Lea i kćerku Lunu, a na pitanje koliko je Penelope slična liku koju glumi u filmu Vudi Alena, Havijer je rekao:

"Oh, čovječe! Vrlo! Ima ona taj vatreni temperament. Postoje scene u kojima se svađamo i ona me gađa tanjirima. Imao sam te momente kada sam se zapitao da li mi to treba? Ali ona je takva, strastvena i zbog toga je volim, zbog toga me je u startu privukla. Ona nije samo lijepa, već je i najseksepilnija žena na svijetu", rekao je Havijer.

Vjenčali su se u tajnosti u julu 2010, u kući svog prijatelja na Bahamima. Iako nikada nije javno potvrđeno, vjeruje se da su se vjenčali u kući Lenija Kravica, koji živi na relaciji Pariz-Bahami, a koji je prijatelj para i koji su mu česti gosti.

"Roditeljstvo je najveća i najradikalnija životna promjena koju sam iskusio. Kad sam postao otac, život mi se okrenuo naglavačke. Otada svoje vrijeme i obaveze prilagođavam potrebama naše djece i najsrećniji sam kada sam s njima. Najvažnije mi je da budem dobar otac i što bolji suprug, a za to je potrebno vrijeme, jer se odnosi grade kroz zajednička iskustva i posvećenost – kaže glumac, koji potpuno preuzima brigu o djeci kad mu je supruga na setu.