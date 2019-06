Dejvid Bekam podijelio javnost nakon što je poljubio kćerku

Iako ga stalno kritikuju zbog toga, slavni fudbaler Dejvid Bekam nastavlja po starom. On je nedavno s kćerkom, uskoro osmogodišnjom Harper, prisustvovao jednoj fudbalskoj utakmici, a jedan je detalj privukao pažnju svih. Naime, dok su bili na tribinama on je svoju kćerku poljubio u usta, a fanovi su ovaj njegov potez, još jednom, osudili.

"Izgledaju kao bračni par", bio je samo jedan od komentara na društvenim mrežama.

Naime, fanovi mu najviše zamjeraju to što Harper, po njihovom mišljenju, jednostavno ima previše godina za ovakvu vrstu poljubaca. No, Dejvid nije jedini koji to radi s obzirom na činjenicu da i njegova supruga Victorija često objavljuje fotografije na kojima svoju kćerku ljubi u usta. Ipak, fanovi Davidu to više zamjeraju nego njoj.