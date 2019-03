Darko Lazić zbog dugova počinje nastupati

Pjevač Darko Lazić se poslije saobraćajne nesreće koju je imao u oktobru prošle godine uspješno oporavlja, a sada je već primoran i vratiti se na scenu.

Darko Lazić će u aprilu ponovo početi nastupati da bi vratio dugove koje ima.

"Posljednji put je imao tezgu tu noć kad se slupao u automobilu i otad pjeva samo za svoju dušu. On je za pola godine, koliko nije radio, izgubio oko 300 hiljada evra, ali planira to nadoknaditi do oktobra. Ne može više izdržati da se odmara po cijeli dan i bude nezaposlen, prosto nije navikao tako. Nedostaju mu putovanja, bina i publika, a pogotovo novac koji je navikao zarađivati. Pošto se prilično zadužio tokom mirovanja, oko 100 hiljada eura, on mora i to riješiti da bi na miru dočekao sina kojeg nosi njegova zaručnica Marina Gagić. On više ne želi biti ni roditeljima na teretu. Oni su sve dali za njegovo liječenje i želi im sve to vratiti i osigurati još bolji život. Darko namjerava novac koji zaradi uložiti u sređivanje kuće u rodnom mjestu, bit će mnogo troškova i za bebu, a davat će pare i za kćerku Lorenu, koju ima s Anom Sević", otkrio je izvor za "Kurir".

Pjevač će se uskoro riješiti štaka.

"Darko već mjesec rijetko koristi kolica, uglavnom se kreće pomoću štaka. Ako njegov oporavak bude tekao kao i dosad, u roku od tridesetak dana mogao bi ih potpuno ukloniti. Noga mu je mnogo bolje i on smatra da bi tad trebao početi raditi, ukoliko se njegovo stanje ne iskomplicira", dodao je izvor.

Darko se još, kako tvrdi dobro obaviješten izvor, nije posavjetovao s ljekarima, ali vjeruje da će mu oni to dozvoliti.