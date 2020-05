Darko Lazić u velikim dugovima, moli roditelje da dignu kredite kako bi se izvukao

Iako je Darko Lazić nedavno tvrdio da nema finansijskih problema, njegov prijatelj otkrio je da je pjevač navodno zapao u dugove zbog mnogobrojnih izdataka i troškova koji su bili neplanirani.

– Darko već dvije godine jedva sastavlja kraj sa krajem. Nakon saobraćajke skoro cijelu godinu nije radio, a morao je od nečega da živi i plaća liječenje i skupe terapije, a u međuvremenu je počeo da živi sa Marinom i dobio sina. Sve i da je imao neke zalihe, potrošilo se, a posljednji dinar iz džepa izbio mu je koncert u Sava centru – rekao je izvor magazina Svet.

Dodao je da se Lazić nervira što još nije završio kuću u Brestaču, u kojoj živi sa Marinom i sinom.

– On je iznutra opremio, ali ostalo je još mnogo radova spolja, kao i u dvorištu. Teško mu je palo što nema posla, a jedva se izvukao iz starih dugova. Morao je sad da vrati pare gazdama klubova u kojima su nastupi bili otkazani nakon saobraćajke. Imao je u planu da završi album do ljeta i da radi punom parom, ali umjesto da sad zarađuje, on mora da se zadužuje. Darko je već sada u velikoj panici. Znam da je zamolio roditelje da mu pomognu i tražio je od Branke i Milana da probaju da dignu kredite – istakao je izbor.

Izvor dodaje da uz sve to Darko plaća i alimentaciju za kćerku Lorenu, koju ima sa Anom Sević.

Darko još nema nastupe, zbog aktuelne situacije u zemlji i svijetu.

– Ubija me ova neizvjesnost, pitanje je kada ćemo mi pjevači početi da radimo. Živim od tih nastupa u Evropi, nisam gradski pjevač – istakao je Darko Lazić nedavno.