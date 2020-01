Darko Lazić smanjio želudac, zbog kilograma mu ugroženo zdravlje

Darko Lazić već dvije godine ima velike poteškoće zbog prekomjerne kilaže, s kojom se bori od saobraćajne nesreće koju je doživio u oktobru 2018. godine.

Nakon toga pjevaču je višak kilograma počeo da smeta, a sve mu je bilo gore zbog bolova u kuku. Međutim, pjevač je smogao snage i hrabrosti, pa je prošle nedelje otišao pod nož.

"Darko je smanjio želudac jer je to bio jedini način da se izbori s viškom kilograma. On je nakon operacije trpio jake bolove, ali će se uskoro vratiti i nastupima budući da je pauzirao jedan vikend", kaže izvor za Skandal i objašnjava da je to bio jedini način da se pjevač spase.

"Operacija želuca bila je jedino rješenje za njega. Njemu nijedna dijeta nije pomogla niti je on mogao da se potrudi da izgubi kilograme, a zbog posljedica povreda nije sposoban ni da se bavi sportom. Darku je inače ozbiljno bilo ugroženo zdravlje zbog povišenog pritiska, tako da je postojao i rizik od infarkta", rekao je izvor

"Imao je velike probleme kako sa kukom tako i sa pritiskom, a to je veoma ozbiljno".

Operacija je prošla bez ikakvih problema, trajala je oko sat vremena, a drugog dana poslije laparoskopske operacije, pjevač je pušten kući. Lazić je, prema Kurirovim izvorima, na prvu kontrolu došao veoma raspoložen, nasmijan i sve vrijeme je razgovao sa ostalim pacijentima na klinici i slikao se s njima. Ova operacija košta 300.000 dinara.