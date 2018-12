Darko Lazić mogao je da ostane paralizovan 

Dr Miloš Poleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji u „Seltersu“ poslednjih mesec dana brine o pjevaču Darku Laziću, otkriva detalje njegovog lečenja, ali i oporavka.

Kad je Darko došao u „Selters“, imao je strašnu atrofiju mišića koja je bila vidljiva i golim okom. Pregledao sam ga jer sam želeo da provjerim funkciju nerava, koja se gleda kroz funkciju mišića. Kad pacijentu kažeš: „Ajde, povuci stopalo ka sebi“, odmah vidiš da li njemu rade nervi i koji. Tada sam uvidio da na desnoj nozi nema pokreta uopšte. Klasifikovali smo to kao paralizu," objašnjava dr Poleksić i kaže da je počeo da oseća nemoć.

Kako nam je objasnio, nije mogao da se pomiri sa tim da Darko nikada više neće moći da pomjeri prst na nozi ili cijelo stopalo, pa je nakon tri nedjelje tokom kojih nije bilo željenih rezultata počeo da traži uzrok.

"Bio sam zabrinut, tužan i pomalo nervozan zato što bih stvarno želeo da jednom mladom čoveku ne ostane defekt, da ne ostane invalid," objašnjava dr Poleksić.

Kako kaže, zbog velikog otoka, ali i rane koju Darko još ima na prednjoj strani desnog skočnog zgloba, nisu uspjeli da obave dijagnostički pregled kako bi vidjeli tačan stepen oštećenja nerava.

"Klinički, on nije imao pokrete desnog stopala. Najveća moja bojazan, kao ljekara koji ga vodi, su bili nervi desne potkoljenice, zato što su bitni zbog hoda. On još nema dozvolu ortopeda da se potpuno oslanja, ma ni 30 odsto, na operisanu nogu, samim tim ne može ni da podigne nogu zbog pareze tih nerava. Međutim, veoma sam srećan zbog toga što je Darko prije dva dana konačno počeo da mrda prstima i stopalom. Nije to previše značajno, ali za mene jeste. Od nulte reakcije došli smo u fazu da počinje da reaguje. Kako sam video da je počeo da pomjera prste, konačno sam srećniji i imam veću satisfakciju. Da je to bio potpuni prekid nerava, bila bi potpuna paraliza i on se nikada ne bi vratio. Kako otok i kompresija prestaju, tako se i njemu vraća sprovodljivost kroz nogu," optimističan je Darkov lekar.

Dr Miloš Poleksić posebno naglašava i ubeđen je da je za pjevačev oporavak najbitnija njegova volja i pozitivan stav.

"Ja sam iznenađen kako se on nosi sa cijelom ovom situacijom. Oduševljen sam i njegovom porodicom. To su normalni i skromni ljudi, kulturni… Darko se sestrama obraća sa „gospođo“, a meni sa „gospodine doktore“. Pokazuje poštovanje i prema majci i prema Marini, prema svakom sa kim sam ga vidio da priča. Nasmijan je od ranog jutra," tvrdi doktor, iako, kako kaže, Darko trpi nesnosne bolove.

"Boli ga jako, kako da ga ne boli? Požali se nekad i tokom vježbi, a i da ništa ne kaže, ja znam koji nivo oštećenja ima i kako to mora da boli. Kada se nervi oporavljaju i kada se mišići vraćaju iz hipotrofije u normalni tonus, to su strašni bolovi," objašnjava nam specijalista fizikalne medicine.

On kaže da je u početku psihijatar imao posla sa Darkom, ali da je završio sa seansama.

"Darko je izuzetno motivisan, psihijatar više nema razloga da ga prati, bar za sada. Imali su dva razgovora o onome što mu se dogodilo i kako se on posle toga osjeća. Darko je stabilan i više mu psihijatar nije potreban," rekao je i dodao:

"Mada, uvijek je upisano njegovo ime za konsultacije, pa kada jednom nedjeljno psihijatar dođe u „Selters“, obiđe ga. Bitno je da Darko nema padove u raspoloženju, a u tome mu dosta pomažu i majka i Marina - kaže dr Poleksić.