Darko Lazić: Bogu hvala na drugoj šansi, sve će se promijeniti

Darko Lazić polako se oporavlja od teške saobraćajne nezgode koja se desila 23. oktobra. Nakon liječenja u KBC-u Zemun, pjevač je nastavio svoj oporavak u banji Selters kod Mladenovca, a u intervjuu za "Kurir" progovorio je o svom zdravstvenom stanju.

Lazić je na početku razgovora otkrio da se odlično osjeća.

- Hvala Bogu, sve ide nabolje. Hvala ljekarima iz zemunske bolnice koji su sve ovo vrijeme brinuli o mom zdravstvenom stanju i spasli mi život. Bilo je teško, ali sada je moje stanje stabilno i idemo dalje - rekao je Darko, koji je zatim podijelio utiske iz Selters banje, gdje se oporavlja:

- Sjajni. Prezadovoljan sam i već sam krenuo na vježbe. Biće to težak, ali kvalitetan oporavak. U sigurnim sam rukama i jedva čekam da ponovo stanem na noge. Bio sam mjesec dana u ležećem položaju, juče sam prvi put sjeo i baš sam zadovoljan. Biće to sve u redu - naveo je Lazić, a zatim otkrio kako je primio vijest da će postati otac po drugi put:

- Presrećan sam zbog toga. U svoj ovoj muci, eto, da mi se nešto i lijepo dogodi. Zahvalan sam Bogu na drugoj životnoj šansi i tome što mogu da osjetim čari roditeljstva. Od toga nema ništa ljepše. Marina je predivna djevojka koja je bila uvijek uz mene i naravno da jedva čekam da opet postanem tata - rekao je pjevač, koji je istakao da jedva čeka da se vrati na scenu:

- Vjerujte da i ja to čekam. Sada mi je važno da sve ide svojim tokom i da stanem na noge. Naravno da jedva čekam da se družim sa publikom. Polako, još nekoliko mjeseci i sve će biti kao prije. Kada se sve završi, biću kao nov - rekao je Lazić, a onda je otkrio da li ga je ova nezgoda promijenila:

- Mnogo. Jedna greška je mogla da me košta života. Svega se sjećam, to su slike koje će mi ostati doživotno urezane. Najradije bih da zaboravim sve. Ne bježim od svoje odgovornosti i zahvalan sam Bogu na drugoj šansi. Iskreno, ne znam zašto sam htio da se vratim te noći poslije proslave kući, da sam se odmorio, do ovoga ne bi došlo. To mi je bila ozbiljna opomena i, vjerujte, kad čovjek pogleda smrt u oči, na život gleda drugačije - zaključio je Lazić.