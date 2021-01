Dara Bubamara prvi put progovorila o 24 godine mlađem dečku

Pjevačica Dara Bubamara prvi put je progovorila o 24 godine mlađem momku kojeg svi znaju kao Toni, međutim usput je otkrila da je njegovo pravo ima Marko, piše Telegraf.rs.

Kako je istakla u nedavnom intervjuu, Marko je njen život učinio ljepšim.

- Stvarno mi je učinio životom ljepšim, omogućio mi je putovanja. Iskreno pričam, desio mi se takav dečko i takva ljubav, da zbog svega nisam osjetila koronavirus – rekla je Dara i dodala:

- Poslje duže vremena me neko gleda kao kraljicu. Gleda me kao ženu pravu. Lijep mi je osjećaj sa Markom. Teško da neko bude dominantan prema meni, ali i to se desilo - zaključuje Dara.