Dara Bubamara je napravila pauzu u nastupima ne bi li otputovala na egzotičnu destinaciju i napunila baterije za nove radne pobjede.

Pjevačica trenutno uživa u Dubaiju, što je ponovo pokrenulo priče o tome kako je navodno opsjeda bogati šeik, koji daje sve od sebe da pridobije njenu pažnju.

Ipak, Dara demantuje ove navode.

– Uopšte nemam te želje za bogatim šeicima niti bilo koga sretnem. Kad god sam u Dubaiju odem u neki ful hotel, gdje sve imam. Uvijek sam sa nekim prijateljima ili sa sinom. Ako i izađem negdje, odem na plažu jer sam tamo kako bih se odmorila. Već u devet sati sam u krevetu. Kad odem negdje na odmor, to je za mene baš penzija. Ako me šeici i vide, to je u prodavnicama. Svi se okreću jer sam plava i zato što imam obline, ali mene to ne zanima. Ipak, drago mi je što me gledaju svi – istakla je Bubamara za Grand Online.

– Ipak, nemam nikakvu želju da me pogleda bilo kakav šeik, naročito pored ovako lijepih naših momaka.