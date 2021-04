Da li Zorica Brunclik dolazi na mjesto Marije Šerifović u "Zvezdama Granda"?

Kao bomba odjeknula je vijest da će pop pjevačica Marija Šerifović, navodno, napustiti šou program “Zvezde Granda”, a da će na njeno mjesto doći folk zvijezda Zorica Brunclik.

Zorica se ovim povodom oglasila i otkrila da za sada takav dogovor sa “Grand” produkcijom ne postoji. Pjevačica je naglasila da ne želi biti ničija zamjena ni u poslu, ni u životu.

-Gospodo, koja živite od tuđe nevolje, toliko ste se očigledno navikli da se radujete kada je neko u svađi pa je, kada je nema, vještački pravite. To će vam se, u mom slučaju, završiti na pokušaju. Cijelog života svoje bitke bijem sama, a sa svim kolegama funkcionišem čisto i pošteno – poštovanje za poštovanje, prijateljstvo za prijateljstvo, kolegijalnost za kolegijalnost, ljubav za ljubav. Upravo zato želim da poručim da me ni sa kim nećete posvađati, niti ćete ubaciti razdor između mene i bilo koga. A naročito nećete usjpeti da me spustite na nivo na kome bi željeli da me vidite, tvrdeći da ću ja nekome biti zamjena. Moram da vas razočaram, to se nikada neće desiti, jer ja alternacija ni u životu, niti u poslu, nikada neću biti! Ne ide to uz moje ime, lik, karijeru, hitove koje sam snimila, ne slaže mi se ni uz boju kose… A i previše sam navikla da budem prva. Uz želju da me ostavite na miru i da probate da u budućnosti nađete adekvatniju žrtvu, srdačno vas pozdravlja vaša originalna diva – napisala je Zorica Brunclik na svom Instagram nalogu i stavila tačku na sva nagađanja.

Express