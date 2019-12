Čuvena glumica: Majka je ubila oca da bi nas spasila

Čuvena glumica Šarliz Teron godinama je ćutala, ipak danas kaže kako je nije sramota govoriti o porodičnoj tragediji koja joj je obilježila život, a gotovo ga i okončala.

Teron se ne libi pričati o tome kako joj je majka ubila oca u samoodbrani. Iako to niko ne bi rekao posmatrajući ovu bogatu, lijepu i talentovanu glumicu, njen je život zaista bio težak.

Glumica je imala 15 godina kada je njen tata alkoholičar pucao kroz vrata sobe u kojoj se skrivala sa mamom.

– Nijedan od tih metaka nas nikada nije pogodio. To je doista čudo. Ipak, moja majka ga je ubila u samoobrani, zaustavila je njegove prijetnje da će nas ubiti – prenosi njene riječi BBC. Moja majka je divna osoba. Znam da sva djeca to govore i da zvuči otrcano, ali ja imam pravo to reći. Moja mama mi je spasila život – rekla je Šarliz.

– Što više razgovaramo o tim stvarima, to više shvatamo da nismo sami – dodala je.

Bio je vrlo bolestan čovjek

Glumica je odrastala uz bipolarnog oca alkoholičara koji je psihički i fizički zlostavljao nju i njenu majku Gerdu. Kada je imala 15 godina, Šarliz je vidjela nešto što je zauvijek promijenilo njen život.

– On je bio vrlo bolestan čovjek, a život sa njim poprilično beznadna situacija. Svakodnevna nepredvidivost života sa zavisnikom stvar je sa kojom se sjedinite i nekako ste se ugradili u tijelo cijeli život, više nego samo jedan događaj onoga što se dogodilo jedne noći – rekla je.

Te večeri ona se vraćala iz škole, a njen otac Čarls i stric dolazili su iz lokalnog bara. Majka je bila ljuta i zaključala je vrata.

– Znala sam da će se nešto loše dogoditi, imala sam taj osjećaj – priča Teron.

Kada je stigao pred kuću, počeo je pucati, prvo u ogradu pa kroz kuhinjska vrata. Uspio je ući unutra, stao pred Šarlizinu sobu te počeo ljutito lupati.

– Noćas ću vas obje ubiti – vikao je i pucao u vrata iz pištolja.

Kada je to čula, majka je uzela svoj vlastiti pištolj i upucala svog supruga, a njegovog brata ranila. Kada je shvatila šta je učinila, Gerda je htjela zaštititi svoju kćerku i zamolila je da ode iz kuće.

– Rekla mi je ”idi i učini nešto od svog života”. To su žrtve koje radite za svoju djecu. Uvijek sam joj bila prva – rekla je Šarliz.

Godinu nakon tragedije ona se odselila u Milano da bi započela manekensku karijeru, a nekoliko mjeseci kasnije otišla je u Holivud sa ”koferom punim snova” i 400 dolara u novčaniku.

Deset godina nakon toga proslavila se u filmu ”Monster” i osvojila Oskar za najbolju žensku ulogu.

Tragedija koja ju je ojačala

Iako se dugo borila sa tim, glumica je priznala kako ju je ova porodična tragedija ojačala.

O njoj je progovorila nekoliko puta i objasnila da uprkos svemu i dalje nosi ”ožiljak” na svom srcu.

– Trebalo mi je neko vrijeme da shvatim da se to zaista dogodilo. Uvijek mislite da se ovakve stvari neće desiti vama – priča glumica.

Njena majka Gerda nije osuđena, već je sudija zaključio kako se radilo o samoodbrani.